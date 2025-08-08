Sancaktepe Belediyesi Tapu Sorunlarını Çözmeye Devam Ediyor

Sancaktepe Belediyesi, 63 hak sahibine tapularını teslim etti ve 16 yeni hizmet aracı alarak filosunu güçlendirdi. Başkan Alper Yeğin, mülkiyet sorunlarının çözümüne ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

SANCAKTEPE Belediyesi, hem vatandaşların yıllardır süren tapu sorunlarını çözüme kavuşturduğunu hem de hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirdiğini duyurdu. Gerçekleştirilen törende 63 hak sahibi tapularına kavuşurken, 16 yeni hizmet aracı da belediyenin envanterine katıldı.

Törende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, mülkiyet sorunlarının çözümünü öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini belirterek, "Bugün burada tapularına kavuşan 63 komşumuzla birlikte, görev süremiz boyunca toplamda 101 hak sahibine tapularını teslim etmiş olduk. Bu, bizim dördüncü tapu dağıtımımız. Vatandaşlarımızın yıllardır süren mağduriyetlerini sona erdirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

16 YENİ ARAÇLA HİZMET GÜCÜ ARTIYOR

Törenin bir diğer önemli başlığı ise belediyeye kazandırılan yeni araçlar oldu. Sancaktepe Belediyesi, yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla 16 yeni hizmet aracını filosuna dahil etti. Başkan Yeğin, bu araçların tamamının belediyenin öz malı olduğunu vurgulayarak, "Artık kiralık araç dönemine son veriyoruz. Göreve geldiğimizde sadece 10 adet öz mal aracımız vardı. Şimdi bu sayı hızla artıyor. Önümüzdeki süreçte 15 yeni aracımız daha envanterimize katılacak" diye konuştu.

PROJELERDE HIZ KESİLMİYOR

Belediyenin yatırım ve hizmet atağının sadece bu gelişmelerle sınırlı olmadığını ifade eden Başkan Yeğin, ilçede 30 ayrı noktada projelerin sürdüğünü belirtti. Yeğin, bugüne kadar 35 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini, temel atma töreni yapılmadan tamamlanan 35 projeyi daha vatandaşların hizmetine sunduklarını, Sancaktepe Belediyesi, hem sosyal hem teknik altyapıyı güçlendiren yatırımlarıyla ilçede yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500
