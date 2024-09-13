Sancaktepe Belediyesi, 49 vatandaşa tapularını dağıttı

SANCAKTEPE Belediyesi, Osmangazi, Akpınar ve Yunus Emre Mahallesi'nde 49 hak sahibi vatandaşa düzenlenen törenle tapularını verdi. Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Hak sahiplerine tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe'de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak" dedi.

Yenidoğan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen tapu töreninde hak sahibi vatandaşlara tapularını dağıtan Yeğin, göreve geldiği günden bu yana başlayan değişim süreci ile en büyük hedeflerinden birinin tapu sorunundan arınmış gündeminde tapu problemi olmayan bir Sancaktepe olduğunu belirtti.

'MÜLKİYET SORUNUNU ÇÖZME HUSUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Yeğin, "Vatandaşlarımız ile özelikle yaz ayı boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz mahalle günlerinde halkımız tarafından bizlere bildirilen sorunların çözüm noktasında çok gayret sarf ettik. Toplam 3 mahalleden 49 ailemizin 32 yıldır süren tapu sorununu devletimizin ilgili kurumları ile birlikte koordine ederek çözdük. Buradan özellikle bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için göreve geldik bugünde bu sorunu çözdüğümüz için çok mutluyum. Geçtiğimiz günlerde de Hilal Mahallesi'nde vatandaşlarımızın tapularını teslim ettik Bundan sonraki süreçte ilçemizde bulunan diğer bölgelerde de tapu ve mülkiyet sorununu çözme hususunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Hak sahiplerine tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe'de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak" diye konuştu.

Tapu dağıtım töreni, yapılan konuşmaların ardından hak sahiplerine tapu teslimi ile sona erdi. Konu ile düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, tapularını almanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını belirterek Belediye Başkanı Alper Yeğin'e teşekkürlerini iletti.