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Sancaktepe Belediyesi 2024'te Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği Sağlayacak

Sancaktepe Belediyesi 2024'te Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği Sağlayacak
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Sancaktepe Belediyesi, 2024 yılında üniversiteye yerleşen lisans ve ön lisans öğrencilerine toplamda 12 bin 500 TL eğitim desteği vereceğini duyurdu. Başvurular 30 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek.

Sancaktepe Belediyesi, 2024 yılında üniversiteye yerleşen öğrencilerin giderlerine katkı sunmak amacıyla eğitim desteğinde bulunuyor. Belediye, devlet ve özel üniversitelere yerleşmeye hak kazanan ve ilçede ikamet eden lisans ve ön lisans öğrencilerine 12 bin 500 TL eğitim desteğinde bulunacak.

2024 Yüksek Öğretim Kurumları Sınav (YKS) sınavını kazanan ve Sancaktepe'de ikamet eden 17-22 yaş arası öğrenciler 30 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında, gerekli evrakları ile Sancaktepe Belediyesi hizmet binasına gelerek başvuru yapabilecek. Belirtilen şartları taşıyan tüm lisans ve ön lisans öğrencileri 12 bin 500 TL'lik eğitim desteğinden faydalanabilecek.

'BİZ DAİMA YANINIZDAYIZ VE DESTEKÇİNİZ OLACAĞIZ'

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı açıklamada geleceğimiizn teminatı gençlerimin daima yanında olacaklarını belirterek "Bu yıl üniversiteye başlayacak Sancaktepeli tüm gençlerimize lisans ve ön lisans farketmeksizin 12 bin 500 TL eğitim desteği vereceğiz. Kayıt için gerekli şartlar sancaktepe.bel.tr internet sitesinde mevcut olup belediye giriş katında kurulan stantta 30 Eylül 14 Ekim- tarihleri arasında başvurularını yapan ve şartları uygun olan her gencimiz eğitim desteğinden faydalanabilecektir. Kıymetli gençler üniversiteye ilk adımında Sancaktepe belediyesi olarak yanınızdayız. İnanıyorum ki ülkemizin ilim ve bilim hazinesine çok anlamlı katkılar yapacaksınız biz daima yanınızdayız ve destekçiniz olacağız. Hepinize üniversite eğitiminizde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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