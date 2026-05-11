Sancaktepe Anıtı belediye ekiplerince yıkıldı

Sancaktepe Belediyesi yanındaki kavşakta bulunan Sancaktepe Anıtı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İlçedeki Ulubatlı Hasan Caddesi, Abdurrahman Gazi Caddesi, Ebubekir Caddesi, Sevenler Caddesi ve Ulus Caddesi kesişimindeki kavşakta yer alan anıt, Sancaktepe Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yardımıyla yerinden söküldü.

Belediye tarafından yaklaşık 10 yıl önce yapılan, 3 katlı yapısıyla Selçuklu, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemi mimarisini yansıtan anıtın üzerinde ay yıldız yer alıyordu.

Sosyal medya platformlarında yer alan yıkıma ilişkin görüntüler, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Sanktepe Belediye Başkanı Yeğin'den açıklama

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sancaktepe Anıtı'nın 2014 yılında Sancaktepe Belediyesince yaptırıldığını ve ömrünü tamamladığını kaydeden Yeğin, üzerinde ay yıldız ve Osmanlı tuğrası yer alan geçici yapının belediye tarafından yerinden söküldüğünü kaydetti.

Yeğin, "Yerinde, 36 metre yüksekliğinde ve 8x12 metre ölçülerinde, bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımız dalgalanacaktır. Ülkemizin en kıymetli sembolü olan ay yıldızlı dev bayrağımızın yapılabilmesi için sökülmesi gereken anıt, belediyemizin ilgili birimleri tarafından kaldırılmıştır. Söküm sırasında ne yazık ki ilgili arkadaşlarımızın özensiz davranışı hem kamuoyunu hem de beni rahatsız etmiştir." ifadelerini kullandı.

Anıtın tasarımına ilişkin bilgiler veren Yeğin, "Bahse konu anıt, yakın zamanda modern tekniklerle tasarlanmış, el işçiliği barındırmayan fiber malzemeden yapılmıştır. Anıtın üzerinde durduğu temel demir profilden oluşmakta olup, söz konusu peyzaj içerisindeki sulama suyundan olumsuz etkilenerek taşıyıcılık özelliğini kaybetmiştir. Ayrıca fiber malzeme de açık hava şartlarına maruz kaldığı için orijinal formunu kaybetmiştir." dedi.

Yeğin, uzman görüşü alınarak, hem iş sağlığı ve güvenliği hem de şehir estetiği açısından anıtın kaldırılmasına karar verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2 bin 826 metrekarelik alanda, Cumhuriyetimizin ve birliğimizin büyüklüğünü ortaya koyan bütünleyici bir peyzaj çalışması yapılacaktır. Daha güzelinin ve daha iyisinin yapılması amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmektedir. Ömrünü tamamlamış fiber bir anıt üzerinden tarihimize atıfta bulunarak kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası içerisinde olan bazı kötü niyetli kişiler bilmelidir ki Sancaktepe kazanmaya devam edecektir."