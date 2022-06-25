Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Varank, yapımı devam eden Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezine gelen Bakan Varank, sahilde yürüyüş yapan ailelerle sohbet etti, çocuklara hediye verdi.

Bölgedeki düğün salonunda nişanlanan çifti tebrik eden Varank, bir büfede dondurma tezgahının başına geçerek vatandaşlara ikramda bulundu, sünnet olacak çocuklarını atın üzerinde gezdiren aile ile de sohbet etti.

Fatsa OSB'de de inceleme yapan Varank, burada faaliyet gösteren tekstil, kontrplak ve bentonit firmalarını ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldıktan sonra çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Varank'a ziyaretleri sırasında Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu milletvekilleri Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve diğer ilgililer eşlik etti.