Kocaeli'de çevre denetimleri sürüyor

Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden Kocaeli'de çevrenin korunması amacıyla yürütülen denetimler, işletmelerin çevre mevzuatına uyumunu artırırken, sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verilerine göre, sanayi yoğunluğu nedeniyle çevresel risklerin yakından takip edildiği kentte denetimler yılın ilk yarısında aralıksız sürdürüldü.

2026 Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen 1057 çevre denetiminde çevre mevzuatına aykırılık tespit edilen 86 işletme hakkında idari yaptırım kararı alındı.

Denetimler sonucunda işletmelere toplam 73 milyon 902 bin 291 lira idari para cezası uygulanırken, çevre ve insan sağlığını tehdit ettiği belirlenen 8 tesisin faaliyetleri durduruldu.

Kentte aynı dönemde çevre yönetimi kapsamında 630 çevre izni verilirken, 323 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) işlemi tamamlandı. Ayrıca 624 Sıfır Atık Belgesi ve 60 Atık Taşıma Lisansı düzenlenirken, 430 atık ithalatı başvurusu da ilgili mevzuat kapsamında sonuçlandırıldı.

İl genelinde çevre bilincinin artırılmasına yönelik düzenlenen 50 eğitim programında ise 4 bin 38 kişiye çevre, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitim verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, denetimler kapsamında sanayi bölgelerinden geçerek İzmit Körfezi'ne ulaşan dere ve nehirlerde de denetim gerçekleştiriyor. Böylece olası kirliliğin su yoluyla körfeze taşınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Çevre konusunda taviz vermiyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mesut Önem, AA muhabirine, Kocaeli'nin Türkiye'nin üretim gücünü temsil eden en önemli şehirlerden birisi olduğunu, bundan dolayı çevrenin korunmasını sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Önem, yılın ilk altı ayında denetimden çevre izinlerine, ÇED süreçlerinden sıfır atık çalışmalarına kadar tüm faaliyetleri, çevreyi koruyan ve yeşil dönüşümü destekleyen bütüncül anlayışla yürüttüklerini vurgulayarak, "Denetimlerimizi sektör ayrımı yapmadan risk esaslı sürdürüyoruz. İlk altı ayda 1057 çevre denetimi gerçekleştirdik. Denetimlerimiz ani kontroller, ihbarlar ve Bakanlığımızın yıllık programları kapsamında, risk durumuna ve başvuru yoğunluğuna göre şekilleniyor. Amacımız yalnızca ihlalleri tespit etmek değil, çevresel riskleri önleyerek sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmek." diye konuştu.

İzmit Körfezi'nin korunmasını en önemli önceliklerden birisi olarak gördüklerini vurgulayan Önem, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin işbirliğinde yürütülen 'İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi' gibi büyük yatırımlarla ekosistemi rehabilite ediyoruz. Atık suların arıtılması, deşarj kriterlerine uyulması ve çevrim içi izleme sistemleri sürekli denetlenmektedir. Arıtılmaksızın körfeze deşarja kesinlikle izin vermiyor, körfezi gelecek nesillere bırakılacak ortak miras olarak koruyoruz. Bu anlayışla İzmit Körfezi'nin korunmasını yalnızca bir denetim faaliyeti olarak değil, büyük ölçekli çevre yatırımları, etkin denetim mekanizmaları ve kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen bütüncül çevre yönetimi yaklaşımı olarak değerlendiriyoruz."

Önem, organize sanayi bölgelerinin ve büyük sanayi kuruluşlarının önemli bölümünün çevre mevzuatına uyum konusunda hassasiyet gösterdiğini anlattı.

"Çevre konusunda taviz vermiyoruz." diyen Önem, çevre mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde İl Müdürlüğünün ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak olaya ivedilikle müdahale ettiğini ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uyguladığını bildirdi.

"Güçlü sanayi ve temiz çevre birbirinin alternatifi değil, sürdürülebilir geleceğin iki temel unsuru"

Önem, "Amacımız rehberlik etmek olsa da çevre ve insan sağlığını tehdit eden durumlarda taviz vermiyoruz. İlk altı ayda mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere 86 idari yaptırım kararı uyguladık ve 8 tesisin faaliyetini durdurduk." dedi.

Çevre ile kalkınmayı birbirini tamamlayan iki unsur olarak gördüklerini, bu dengeyi ÇED süreçlerinden denetimlere kadar bütüncül bir yaklaşımla kurduklarını dile getiren Önem, şunları kaydetti:

"İlk altı ayda düzenlediğimiz 50 eğitim programıyla 4 bin 38 kişiye ulaşmamızın nedeni, çevre bilincini toplumsal bir mutabakata dönüştürmektir. Temiz üretim, kaynak verimliliği ve yeşil dönüşüm anlayışıyla hem sanayimizin rekabet gücünü artırıyor hem de doğal kaynaklarımızı koruyoruz."

Önem, yılın ilk altı ayında yürütülen çalışmaların çevrenin korunmasının yalnızca denetimlerle değil, rehberlik, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla mümkün olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Güçlü sanayi ile temiz çevrenin birbirinin alternatifi değil, sürdürülebilir geleceğin iki temel unsuru olduğunun altını çizen Önem, çevreyi koruyan ve üretimi destekleyen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.