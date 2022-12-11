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Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Meclis'teki bütçe görüşmelerine TOGG ile geldi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerine Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe görüşmelerine TOGG'un test araçlarından biri ile geldi. Görüşmelere katılmadan önce dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "60 yıl önce devrim projesi meclisin önünde son bulmuştu. bugün biz de Türkiye'nin otomobilini meclise getirdik. Gün boyunca burada olacak, değerli vekillerimiz gelip görebilecekler" dedi.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Meclis'teki bütçe görüşmelerine TOGG ile geldi

"BU VİZYONU SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ORTAYA KOYDU"

Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir vizyon projesi, böyle bir vizyonu ortaya koyabilecek siyasi proje çok önemli. Baba yiğitlerin, mühendislerin elbette emeği var, ama böyle bir vizyonu ortaya koymak baba yiğitlik gerektiriyor, sayın cumhurbaşkanımız sonuna kadar destekledi.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Meclis'teki bütçe görüşmelerine TOGG ile geldi

"ONAY ALINDIĞINDA BU ARAÇLAR SATILABİLİR HALE GELECEK"

Bu test araçlarından bir tanesi. Üretilen araçların hepsi onay almak için üretilen araçlar. Seri üretim bandından çıkan araç. Onay alındığında bu araçlar satılabilir hale gelecek. Testler devam ediyor."

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Meclis'teki bütçe görüşmelerine TOGG ile geldi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Mustafa Varank Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Al Timberland:

Ben de işlemciyi vatandan, anakartı itopyadan, diğer arçaları da başka sitelerden aldım, birleştirdim. Yerli ve milli bilgisayar mı oldu bu şimdi. Anlayan anladı.

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