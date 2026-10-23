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Sanayi Bakanı Kacır TOGG kampüsünde inceleme yaptı, tesis günde 375 araç üretiyor

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Sanayi Bakanı Kacır TOGG kampüsünde inceleme yaptı, tesis günde 375 araç üretiyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde önümüzdeki yıl satışa sunulacak T6X ile tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledi. Kacır, tesisin günde 375 araç üretim hızıyla yoluna devam ettiğini belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etti.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOGG Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan T6X ile bugün tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledik. 10 çalışana 1 endüstriyel robot ortalaması ile otomotiv sektörümüzün en dijital altyapısına sahip tesisi olan TOGG, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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