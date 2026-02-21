Haberler

Sanatçılar Ender Doğan ve Fatih Koca, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi

Sanatçılar Ender Doğan ve Fatih Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında başkentli sanatseverlerle bir araya geldi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Doğan ile Koca sevilen eserleriyle sahne aldı.

Doğan, "Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan", "Dön Allah Deyu Deyu", "Aşk ile Allah Diyelim" eserlerinin de olduğu repertuvarı seslendirirken, Fatih Koca da "Merhaba" ve "Bismillah" eserlerini icra etti.

İzleyicilerin ramazan ayını kutlayan sanatçı Koca, etkinliklerin gerçekleşmesine vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
