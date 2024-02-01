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Sanatçı Settar Tanrıöğen'in Yoğun Bakımdaki Tedavisi Sürüyor

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Sanatçı Settar Tanrıöğen'in beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi süreci devam ediyor. Hastane başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, Tanrıöğen'in durumunun stabil olduğunu belirtti.

SANATÇI SETTAR TANRIÖĞEN'İN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR(Ek görüntüyle)

İSTANBUL, (DHA) BEYİN damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle özel bir hastanede tedavisi devam eden sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.Sanatçının son durumuyla ilgili bilgi veren hastane başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, Tanrıöğen'in tedavisinin yoğun bakımda süreceğini belirtti.

Sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı. Hastane başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, 26 Ocak Cuma günü başsağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayeti üzerine, sanatçının beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edildiğini belirtti. Girişimsel nöroradyoloji uzmanı Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk ve ekibi tarafından acilen yapılan müdahale sonrası Tanrıöğen yoğun bakım servisine alındı. Açıklamada, 29 Ocak Pazar günü beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilen Tanrıöğen'e, beyin cerrahisi ekibi tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapıldığına değinildi. Sanatçı Tanrıöğen'in tedavisine, yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edildiği de belirtildi. Klinik durumu stabil olan Settar Tanrıöğen'in tedavisinin, bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, yoğun bakım ünitesinde süreceği de vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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