Sanatçı Rainer Opolka, Ukrayna ve Rusya savaşını protesto etti

Rusya Büyükelçiliği önünden genel görüntü

Sanatçı Rainer Opolka ve Kurt heykelleri ile genel görüntü

Kurt heykelleri detay görüntüleri

Sanatçı Rainer Opolka detay görüntüleri BERLİN - Alman sanatçı Sanatçı Rainer Opolka, başkent Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği önüne getirdiği "Kurt Adam" heykelleri ile Rusya- Ukrayna arasındaki savaşı protesto etti. Opolka, kurt adam heykellerinin savaşın, savaşı başlatanların acımasızlığını ve canavarca ifadelerini simgelediğini ifade ederek Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce son bulması gerektiğini söyledi. Opolka, savaşın son bulması için Putin'e hitaben yazdığı pankartları da sergiledi.