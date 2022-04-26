Sanatçı Rainer Opolka, Ukrayna ve Rusya savaşını protesto etti
AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Rusya Büyükelçiliği önünden genel görüntü Sanatçı Rainer Opolka ve Kurt heykelleri ile genel görüntü Kurt heykelleri detay görüntüleri Sanatçı Rainer Opolka detay görüntüleri BERLİN - Alman sanatçı Sanatçı Rainer Opolka, başkent Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği önüne getirdiği "Kurt Adam"...
Rusya Büyükelçiliği önünden genel görüntü
Sanatçı Rainer Opolka ve Kurt heykelleri ile genel görüntü
Kurt heykelleri detay görüntüleri
Sanatçı Rainer Opolka detay görüntüleri BERLİN - Alman sanatçı Sanatçı Rainer Opolka, başkent Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği önüne getirdiği "Kurt Adam" heykelleri ile Rusya- Ukrayna arasındaki savaşı protesto etti. Opolka, kurt adam heykellerinin savaşın, savaşı başlatanların acımasızlığını ve canavarca ifadelerini simgelediğini ifade ederek Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce son bulması gerektiğini söyledi. Opolka, savaşın son bulması için Putin'e hitaben yazdığı pankartları da sergiledi.
AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel