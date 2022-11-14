Sanatçı Onur Şener'in Öldürülmesinde 5 Kişiye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahne aldığı eğlence mekanında sanatçı Onur Şener’in 2 Ekim’de öldürülmesi ile ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, beş şüpheli hakkında “canavarca hisle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. Başsavcılık, şüphelilerin ifadelerinde bir kişinin Şener’e vurduğu ve diğerlerinin öldürme eylemine karışmadıklarını belirtmelerine rağmen suçun ortak bir şekilde işlendiğini vurguladı.

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahne aldığı eğlence mekanında sanatçı Onur Şener'in 2 Ekim'de öldürülmesi ile ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, beş şüpheli hakkında "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. Başsavcılık, şüphelilerin ifadelerinde bir kişinin Şener'e vurduğu ve diğerlerinin öldürme eylemine karışmadıklarını belirtmelerine rağmen suçun ortak bir şekilde işlendiğini vurguladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında istek parçayı çalmadığı için sanatçı Onur Şener'in 2 Ekim gecesinde katledilmesine ilişkin savcılık iddianamesi tamamlandı.

İddianamede şüpheliler Ali G., İlker K., Semih S., Jale E. ve Gözde G.'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1.b maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

"BARDAĞI ŞENER'E DOĞRU SAVURDUM. BARDAĞIN ÇARPIP ÇARPMADIĞINI BİLMİYORUM"

Çalışma Bakanlığı'na bağlı İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı'nda çalıştığını belirten şüpheli İlker K., ifadesinde sanatçı Onur Şener'e bira bardağıyla vurduğunu belirttti. İlker K., "Sağ elimde bulunan bardağı Onur Şener'e doğru savurdum. Bardağın çarpıp çarpmadığını bilmiyorum. Elimdeki bardağa ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Şüpheli K., bardağı savurmasının ardından Şener'in kendisine yumruk attığını belirterek, "Yerde bir kere daha sağ elimle Onur'a doğru yumruk savurdum" dedi. K., herhangi bir saldırı amacının olmadığını da öne sürdü.

"İLKER, BİRA BARDAĞINI ONUR ŞENER'İN KAFASINA SERT BİR ŞEKİLDE VURDU"

TUSAŞ'ta çalıştığını belirten şüpheli Semih S., arkadaşı İlker K.'nin bira bardağıyla Onur Şener'in kafasına sert bir şekilde vurduğunu doğrularken şu ifadeyi verdi:

"İlker bu konuşmaları duyunca sağ elinde bulunan bira bardağını Onur Şener'in kafasına bir anda sert bir şekilde vurdu. İlker bardağı Onur'a vurması ile bardak kırıldı. Bardak kırıldıktan sonra bardağın sapı İlker'in elinde kaldı. Bardağın kırılmasıyla birlikte Onur ve İlker arasında arbede yaşanmaya başladı. Arbede yaşanmaya başlayınca Onur'un kafasının kanadığını gördüm. İlker o an Onur'un üzerine atladı. Onur'a iki defa vurdu. Ancak bu esnada İlker'in elinde cam parçası olup olmadığını görmedim."

"KİMİN KİMİNLE KAVGA ETTİĞİNİ GÖREMEDİM"

Çalışma Bakanlığı'nda İş Müfettişi olarak çalıştığını belirten şüpheli Ali G., cinayete ilişkin şunları belirtti:

"İlker'in elindeki bira bardağını Onur Şener'in kafasına vurduğunu gördüm. Ben aralarına girip Onur'u iteklemeye çalıştığım esnada bir anda kaldırımda asfalta omzumun üzerine düştüm. Yerde öylece yatıyordum. Ayakta kavganın olduğunu görüyordum, sadece ayaklarını görebiliyordum. Kim kimle kavga ediyor göremedim."

BOYNUNDA KESİCİ CİSİM YARASI VAR

Şüpheliler "bardak ile kafasına vurmaktan" söz etse de iddianamede yer alan 2 Ekim 2022 tarihli 'ölü muayene tutanağı'nda, Onur Şener'in boynunda 3-4 santim genişliğinde derin delici kesici cisim yarasının tespit edilmesi dikkat çekti. Yine tutanakta Şener'in kafasında, yüzünde, kollarında kesik yaralarının bulunduğu bilgisi de yer aldı.