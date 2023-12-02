Sanatçı Nuran Çetinoğlu'nun kişisel sergisi 'Zaman Geçişleri', Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyarete açıldı. Çetinoğlu, sergiyle ilgili deneyimlerini ve sanata olan tutkusunu paylaştı. Serginin küratörü Hülya Yazıcı ise Çetinoğlu'nun emek vererek sanat aşkını sürdüren biri olduğunu belirtti.

Sanatçı Nuran Çetinoğlu'nun kişisel sergisi "Zaman Geçişleri" sanatseverlerle buluştu.

Çetinoğlu, Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyarete açılan sergiye ilişkin AA muhabirine, babasının mesleğinden ötürü Adana'da büyüdüğünü ve ilk sergisini 15 yaşında açtığını aktardı.

Resmin kendisi için bir tutku olduğundan bahseden Çetinoğlu, "Erken yaşta başladığım resim hayatıma çocuklarımı yetiştirmek için uzun bir süre ara verdim. Yıllar sonra tekrar eğitimler almaya başladım ve halk eğitim merkezlerinde tanıştığım ressam Ruşen Eşref Yılmaz hocamla daha soyut tarzda çalışmaya başladım." dedi.

Çetinoğlu, gözlerinin bir rahatsız nedeniyle yüzde 30 düzeylerinde görebildiğini aktararak, "Kısa bir süre tamamen kapandı, 12 yıl tedavi gördüm. Şu an düşük düzeyde de olsa çok şükür görebiliyorum. Bu rahatsızlık benim hayata yeniden bakmama neden oldu, resim anlayışıma da etkisi çok oldu." ifadelerini kullandı.

Serginin küratörü Hülya Yazıcı ise Nuran Çetinoğlu'nun emek vererek sanat aşkını sürdüren biri olduğunu belirterek, "Usta ressamların atölyesinde eğitimler alarak, kendinde olan özgün sanatı dışarıya çıkarabilmiş birisi. Kadınların kendisini sanat alanında gerçekleştirmesi çok kolay bir şey değil. Fakat bir şeyi gerçekten istiyorsanız, onun bir zamanı var Allah bir kapı açıyor size ve onu gösterme imkanı buluyorsunuz." diye konuştu.

Önümüzdeki dönem Bağımsız Sanat Vakfının önemli çalışmalara devam edeceğini vurgulayan Yazıcı, iklim değişikliği ve Filistin meselelerine dair yeni sergiler hazırladıklarını söyledi.

Sergi, 17 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.