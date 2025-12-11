Haberler

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'in cenazede fenalık geçirip bayıldığı görüntüler yeniden paylaşılmaya başlandı.

  • Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı.
  • TÜBİTAK, olay anına ait ev içi kamera kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine 'Atacağım şimdi seni.' ve 'Hadi görüşürüz, bay bay.' dediğini tespit etti.
  • Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte arkadaşlarına 'Annemi öldürmek istiyorum' şeklinde mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Türkiye, şarkıcı Güllü'nün ölümünde sır perdesinin aralanmasını bekliyor. 28 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla bulunduğu sırada camdan düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

KIZI YURT DIŞINA KAÇARKEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve iki kişi ile birlikte valizlerini hazırlayarak yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada "kasten adam öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülter, emniyet birimlerince şüpheli sıfatıyla sorgulandı.

CENAZEDE BAYILDIĞI GÖRÜNTÜLER YENİDEN DOLAŞIMDA

Gülter'in gözaltına alınmasıyla birlikte, annesinin cenazesinde yaşadığı fenalık anlarına ilişkin görüntüler yeniden gündem oldu. Videolarda Gülter'in baygınlık geçirdiği, yakınları tarafından kucakta taşınarak ambulansa götürüldüğü görülüyor.

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

"ANNEMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM" MESAJLARI ŞÜPHELERİ DERİNLEŞTİRDİ

Gülter'in geçmişte arkadaşlarına gönderdiği "Annemi öldürmek istiyorum" şeklindeki mesajlar ortaya çıktıktan sonra soruşturmanın yönü değişmişti. Bu mesajlar, savcılık tarafından önemli deliller arasında değerlendiriliyor.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE…" SÖZLERİ İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, ünlü şarkıcının ölümünden önce yakın çevresine "Başıma bir şey gelirse oğlumdan ve kızımdan bilin." dediğini iddia etmişti. Bu ifade, soruşturmadaki şüpheleri daha da artıran unsurlar arasında yer aldı.

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

TÜBİTAK İNCELEMESİNDE KRİTİK SES KAYITLARI

Teknik incelemelerde de dikkat çekici bulgular elde edildi. Sabah'ın haberine göre, olay anına ait ev içi kamera kayıtlarını değerlendiren TÜBİTAK yetkilileri, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine yönelik "Atacağım şimdi seni." ve "Hadi görüşürüz, bay bay." ifadelerini tespit etti.

Bu ses kayıtlarının, savcılık dosyasında kritik delil olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarırecep hoca:

timsah göz yaşları bunlar..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler

Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
title