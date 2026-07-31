Sanatçı Ferhat Göçer Niğde'de konser verdi
Niğde'de düzenlenen "3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali" kapsamında, sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı.
Niğde'de düzenlenen "3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali" kapsamında, sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı.
Niğde Valiliği, belediye, Çamardı Kaymakamlığı ve Çamardı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında, valiliğin yanında bulunan etkinlik alanında Ferhat Göçer konser verdi.
Sanatçının sevilen şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, keyifli vakit geçirdi.
Kaynak: AA