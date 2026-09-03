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Ferhat Göçer'den Manavgat'ta Unutulmaz Konser

Ferhat Göçer'den Manavgat'ta Unutulmaz Konser
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Sanatçı Ferhat Göçer, Antalya Manavgat'ta bir otelde sahne aldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Göçer, kendi şarkılarının yanı sıra Barış Manço, Müslüm Gürses, Volkan Konak ve Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi. Konsere yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı Ferhat Göçer, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahne aldı.

Bir otelde gerçekleştirilen konsere yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi. Göçer, yaklaşık iki saat süren performansıyla sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kendi repertuvarının yanı sıra Türk müziğinin usta isimlerine de yer veren sanatçı, Barış Manço, Müslüm Gürses, Volkan Konak ve Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral'e kendisini hayranlarıyla buluşturduğu için sahneden teşekkür eden Göçer, "Unutulmaz bir gece oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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