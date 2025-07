Sanat ve Müzik Dolu Bir Haftasonu: Festivaller ve Konserler

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

İnsan umutlarının, sıkıntılarının, hayallerinin ve maceralarının bir pota haline gelerek, "Şimdi ve burada yaşıyoruz?" sorusunun farkına varılmasını sağlamayı amaçlayan "Ariano Uluslararası Film Festivali" İtalya'nın Avellino kentinde bugün başlıyor.

Uzun, kısa metraj ve belgesel filmlere yer verilen "Cobb Uluslararası Film Festivali" ABD'nin Marietta şehrinde 31 Temmuz-3 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kosova'nın Prizren kentinde 2002'den beri düzenlenen uluslararası belgesel ve kısa film festivali "Dokufest" 1-9 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak. Festival kapsamında ayrıca atölye çalışmaları, DokuPhoto sergileri, festival kampları ve konserler gibi çeşitli etkinlikler de katılımcılara sunulacak.

Latince'de film anlamına gelen "membrana"dan esinlenen "Membrana Film Festivali" İngiltere'nin Manchester şehrinde 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Konserler

Kanadalı müzisyen Drake, bugün İngiltere'nin Manchester, 30 Temmuz'da Hollanda'nın Amsterdam kentinde konser verecek.

ABD'li rapçi Kendrick Lamar, 30 Temmuz'da İspanya'nın Barselona, 2 Ağustos'ta ise İtalya'nın Roma şehrinde sahne alacak.

Sahne adıyla Ed Sheeran olarak bilinen Edward Christopher, 2 ve 3 Ağustos'ta İsviçre'nin Zürih kentinde dinleyicilerle buluşacak.

Avrupa'da rock konserleri gerçekleşecek

AC/DC grubu bugün İsveç'in Göteborg şehrinde müzikseverlerle buluşacak.

Avrupa turnesi kapsamında geçtiğimiz ay İstanbul'da da dinleyiciyle bir araya gelen Guns N' Roses, bugün Lüksemburg'da, 31 Temmuz'da Almanya'nın Wacken kentinde sahne alacak.

Iron Maiden, yarın ve 30 Temmuz'da Almanya'nın başkenti Berlin'de, 2 Ağustos'ta ise Polonya'nın başkenti Varşova'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Nine Inch Nails ise yarın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da konser verecek

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 9 film vizyona girecek.

Michael Shanks'in yönetmenlik kariyerindeki ilk denemesi "Together" 30 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

Jimmy Jenkins'in yazıp yönettiği "Nothing But A Winner" 31 Temmuz'da beyaz perdede izlenebilecek.

Akiva Schaffer'ın yönettiği, Schaffer, Dan Gregor, Doug Mand, Mark Hentemann ve Alec Sulkin'in senaryosunu yazdığı, Seth MacFarlane'in orijinal hikayesinden uyarlanan "The Naked Gun", Lee Min-ho, Jisoo ve Ahn Hyo-seop gibi isimlerin rol aldığı Güney Kore aksiyon-fantastik filmi "Omniscient Reader: The Prophet" ve Boris Lojkine'nin Delphine Agut ile senaryosunu yazıp yönettiği, Abou Sangare'nin başrolünde yer aldığı Fransız filmi "L'histoire de Souleymane" 1 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

ABD'de ayrıca "Experiment 77", "The Wildman of Shaggy Creek", "Ha'Mishlahat" ve "The Bad Guys 2" filmleri de 1 Ağustos'ta izleyicilerin beğenisine sunulacak.