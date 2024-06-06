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Sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen genç, 25 farklı firmadan yemek siparişiyle şaşırdı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen genç, adresine 25 farklı firmadan yemek siparişi verildi. Siparişlerden haberi olmayan genç, polise başvurdu.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen Arda O.'nun (18) adresine, 25 farklı firmadan yemek siparişi verildi. 25 motokurye aynı anda yemek teslimi için adrese gelirken, siparişlerden haberi olmayan Arda O., babasıyla birlikte polise gidip şikayette bulundu.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir telefon numarası üzerinden 25 faklı firmadan aynı adrese yemek siparişi verildi. Motokuryeler sipariş teslimi için adrese gittiklerinde kapıyı açan olmadı. Sipariş verilen numaranın Arda O.'ya ait olduğu belirlenirken, kuryeler telefonla aradıkları kişiden, "Ben kimseye sipariş vermedim. Benim adıma başka birileri sipariş veriyor. Lütfen kimse dikkate almasın" yanıtını aldı. Sipariş verilen telefon numarasının sahibi Arda O.'nun, sanal ortamda oynadığı oyundan, adres ve telefon bilgilerinin ele geçirilmesiyle, adına sipariş verildiği belirlendi.

Arda O., babası Soner O. ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi olurken, evin önünde toplanan kuryeler duruma tepki gösterdi. Sipariş verilen restoranlardan birinin işletmecisi olan Ahmet Göçtürk, "Zaten, maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumu bir şaka olarak gören şahıs, bizi ne kadar zarara soktuğunun farkında değil sanırım. Alın terimiz ve emeğimizle bu şekilde alay edilmesini hiç doğru bulmuyoruz. İnşallah bunu yapan hak ettiği cezayı alır" diye konuştu.

Polis, siparişi veren kişinin kimliğinin tespit edilmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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