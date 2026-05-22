Yapay zekayla üretilen görseller, Güney Koreli oyuncu Kim'in kariyerine mal oldu

Güney Kore'de ünlü oyuncu Kim Soo-hyun hakkında reşit olmadığı dönemde ilişki yaşadığı iddiasıyla yayılan mesajlaşma ve ses kayıtlarının yapay zeka ile oluşturulduğu polis soruşturmasıyla ortaya çıktı. Polis, materyallerin sahte olduğunu bilerek paylaşan YouTuber hakkında yasa dışı görüntü çekimi ve dağıtımı suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu.

Güney Kore'de, tanınan oyuncu Kim Soo-hyun'un kariyerinin sonlanmasına neden olan görsellerin yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu ortaya çıktı.

Güney Kore'de yayın yapan JoongAng Daily gazetesine göre polis, YouTube platformunda içerik üreten Kim Se-eui tarafından geçen yıl paylaşılan Kim'in, başka bir oyuncuyla reşit olmadığı bir dönemde ilişki içerisinde bulunduğuna dair mesajlaşma görüntüleri ve ses kaydının araştırılması sonucunda bazı bulgulara ulaştı.

Buna göre polis, oyuncu Kim Soo-hyun'un, söz konusu materyallerde iddia edildiği gibi bir ilişki yaşamadığı ve bu iddiaların kısmen yapay zekayla oluşturulduğu sonucuna vardı.

Söz konusu görüntü ve sesin manipüle edildiğini belirleyen polis, bu sohbet kayıtlarında isimlerin değiştirilerek konuşma partnerinin Kim Soo-hyun gibi gösterildiğini, ses kayıtlarının ise yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulduğunu saptadı.

Polis, bu materyallerin sahte olduğunu bilmesine rağmen bunları paylaşan kişinin YouTube gelirleri dahil ekonomik çıkar elde etmek amacıyla yanlış bilgi yaydığını, bu durumun Kim Soo-hyun'un sosyal tabanı ve ekonomik faaliyetlerini tamamen çökerttiğini ve mesleki hayatta kalmasının temelini yok ettiğini belirtti.

Savcılık, bu materyalleri paylaşan kişi hakkında yasa dışı görüntü çekimi ve dağıtımı suçlamaları kapsamında tutuklama talebinde bulunurken, mahkemenin gelecek hafta karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
