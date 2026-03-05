Haberler

Nijeryalı gelin: Türkiye'yi çok seviyorum

Nijeryalı gelin: Türkiye'yi çok seviyorum
Güncelleme:
Aksaray'da yaşayan İlker İzgi, sanal medyadan tanıştığı Nijeryalı Khadija Yan ile evlendi. İki ay önce dünyaevine girmelerinin ardından çift, mutluluklarını paylaştı.

AKSARAY'da yaşayan İlker İzgi (47), sanal medyadan tanıştığı Nijeryalı Khadija Yan (33) ile 2 ay önce dünyaevine girdi. Cep telefonundaki dil çevirme uygulamaları sayesinde konuşan çiftten Khadija Yan, "İyi ki eşimle tanışmışım. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

Elektronik eşya tamircisi İlker İzgi, 4 ay önce sanal medyadan Nijerya'da oturan Khadija Yan tanıştı. Cep telefonundaki dil çevirme uygulamaları sayesinde konuşup sohbet eden çift, 2 ay önce de evlenmeye karar verdi. İlker İzgi, Nijerya'ya gidip, Yan ile evlendi. Çift, daha sonra Aksaray'a dönerek burada yaşamlarını sürdürmeye devam etti. Evlendiği için mutlu olduğunu belirten Khadija Yan, "Elhamdülillah iyi ki eşimle tanışmışım. Beni çok hoş karşıladılar. Türkiye'yi çok seviyorum. Eşimi de çok seviyorum" dedi.

'İYİ BİR EVLİLİĞİMİZ VAR'

Eşi Khadija Yan'a 'Hatice' diye hitap ettiğini belirten İlker İzgi ise "4 ay önce sanal medyadan tanıştım. Sonrasında Nijerya'ya gitmeye karar verdim. Nijerya'ya giderek 21 gün orada kaldım. Orada nikah yapıp evlendim. Sonra ise Aksaray'a geldik. Aksaray'da çok iyi bir evliliğimiz var. İkimiz de çok memnunuz. Eşim, 'Aksaray'ın havası çok temiz ve insanlar burada çok sıcakkanlı' diyor. Aksaray'ı her konuda seviyor" diye konuştu.

Evlenme konusunda yakınlarının da destek olduğunu ifade eden İzgi, "Nijerya uzak bir ülke olduğu için biraz çekindiler. Nijerya çekinilecek bir ülke değil. Nijerya halkı gerçekten çok sıcakkanlı ve iyi insanlar. Beni 21 gün gayet iyi ağırladılar. Son 1 hafta otel masraflarımı bile karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Eşim orada daha önce 3 yıl öğretmenlik yapmış. Ben de çok mutlu ve huzurluyum. Allah'ım herkese huzur ve mutluluk versin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
