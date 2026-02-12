Sanal medya ünlüsü Enes Batur gözaltına alındı

Esra GÜNTEPE / 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen sanal medya ünlüsü Enes Batur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında ünlülerin de olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen sanal medya ünlüsü Enes Batur İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.