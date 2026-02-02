Haberler

Uyuşturucu Soruşturmasında Sanal Medya Ünlüsü Arya Bektaş Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, sosyal medya fenomeni Arya Bektaş gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları henüz açıklanmadı, ancak bu gelişme, popüler isimler arasında hızla yayılan uyuşturucu ile ilgili endişeleri arttırdı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sanal medya ünlüsü Arya Bektaş gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
