Uyuşturucu Soruşturmasında Sanal Medya Ünlüsü Arya Bektaş Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, sosyal medya fenomeni Arya Bektaş gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları henüz açıklanmadı, ancak bu gelişme, popüler isimler arasında hızla yayılan uyuşturucu ile ilgili endişeleri arttırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel