Sana'da Elektrik Santrali Yakınında Patlama Sesleri

Yemen'in başkenti Sana'da, Husilerin kontrolündeki bir elektrik santrali yakınında patlamalar duyuldu. Patlamaların İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu gerçekleştiği iddia ediliyor. Husiler, saldırının sivil tesislere yönelik yapıldığını belirtti.

Yemen'in başkenti Sana'da bir elektrik santrali yakınında patlamalar duyulduğu belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Husilerin kontrolündeki Sana'nın güneyinde Haziz Elektrik Santrali yakınlarında patlamalar duyuldu.

Patlamaların İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu gerçekleştiği belirtilirken, İsrail'den henüz resmi açıklama gelmedi.

Ensarullah (Husiler) Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesislerini ve sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi." ifadelerini kullanarak İsrail'e işaret etti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
