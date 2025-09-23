San Marino, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı

Haberler

Avrupa'nın mikro devletlerinden San Marino, Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan bir konferansta Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararı aldı. San Marino, bu kararla Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katıldı.

Avrupa'nın mikro devletlerinden San Marino'nun, Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararı aldığı bildirildi.

San Marino devlet televizyonunun haberine göre, New York'ta dün Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yapılan "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı"nda San Marino da Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararı aldığını ilan etti.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz 21 Eylül'de Filistin'i tanıdığını duyururken Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta'nın ardından San Marino da benzer kararı alan ülkeler arasına eklendi.

