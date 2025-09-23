San Marino, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı

Avrupa'nın mikro devletlerinden San Marino'nun, Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararı aldığı bildirildi.

San Marino devlet televizyonunun haberine göre, New York'ta dün Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yapılan "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı"nda San Marino da Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararı aldığını ilan etti.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz 21 Eylül'de Filistin'i tanıdığını duyururken Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta'nın ardından San Marino da benzer kararı alan ülkeler arasına eklendi.