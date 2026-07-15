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ABD'nin San Francisco kenti açıklarında tekne alabora oldu, 1 kişi öldü, 3 kişi kayboldu

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ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kenti açıklarında turistik Alcatraz Adası yakınlarında bir teknenin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. 16 kişi kurtarılırken, yangın iddiaları henüz doğrulanmadı.

SAN ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kenti açıklarında teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

San Francisco'da yetkililer, çoğunlukla aynı aile üyelerini taşıyan teknenin, kent açıklarındaki turistik Alcatraz Adası yakınlarında alabora olduğunu duyurdu.

Yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin tekneyi "neredeyse tamamen suya batmış" ve motoru açık halde bulduğunu açıkladı.

Teknedeki 16 kişinin kurtarıldığını kaydeden yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kazanın başta yangın nedeniyle meydana geldiğinin bildirildiğini aktaran yetkililer, henüz bu yönde delil bulunmadığını, yaralanan birkaç kişide de yanık izine rastlanmadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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