San Antonio'da Sel: 2 Ölüm

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrinde dün gece meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

NBC haberine göre San Antonio Polis Şefi William McManus yaptığı açıklamada, dün gece etkili olan sağanak sonucu şehirde taşkın meydana geldiğini belirtti.

McManus, selde kimliği açıklanmayan ve evsiz olduğu değerlendirilen 2 kişinin öldüğünü ifade etti.

Cesetlerden birinin San Antonio Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Salado deresinin yaklaşık 100 metre aşağısında bulunduğunu belirten McManus, "İkisinin de dün gece veya bu sabah suya düştüğüne inanıyoruz. Görünüşe göre arkadaşlar." ifadesini kullandı.

ABD basınında, şehirde sağanak kaynaklı sellere karşı gece ve sabah saatlerini kapsayan federal düzeyli bir uyarı yayımlandığı kaydedilmişti.