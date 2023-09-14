Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Vakfı, Recep Geçkin'e Akülü Sandalye Hediye Etti

İstanbul'dan bin 500 kilometre yol kat ederek Muş'a gelen Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Vakfı Başkanı Bahattin Demir, doğuştan engelli olan Recep Geçkin'e akülü sandalye hediye etti.

İstanbul'dan bin 500 kilometre yol kat ederek Muş'a gelen Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Vakfı Başkanı Bahattin Demir, doğuştan engelli olan Recep Geçkin'e akülü sandalye hediye etti.

Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Vakfı, Muş'ta doğuştan engelli olan Recep Geçkin'e akülü sandalye hediye etti. Akülü sandalyesine kavuşan doğuştan engelli olan Recep Geçkin'in sevinci ise görülmeye değerdi. Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze köyünde ikamet eden doğuştan engelli 16 yaşındaki Recep Geçkin'in amcası, yeğenine akülü sandalye hediye edilmesi için vakfa mail attı. Recep'in görüntülerinin yer aldığı maili izleyen Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Bahattin Demir, hemen harekete geçerek Recep Geçkin için akülü sandalye temin ederek Muş'a geldi. Vakfın Muş Temsilcisi Serkan Karadağ ile birlikte aileye ulaşan Bahattin Demir, Recep Geçkin'e akülü sandalyesini hediye etti.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahattin Demir, Recep için Muş'a geldiklerini söyleyerek, "Recep kardeşimizin bir yakını, videoyu gece yarısı bize ulaştırdı. O heyecanlı, yürümeye çalışan, sevinç dolu, hayat dolu videoyu görünce aileyle irtibata geçtim ve en kısa sürede akülü sandalyeyle Muş'a geleceğimi ve Recep ile tanışmak istediğimi söyledim. Bugün de Recep kardeşimiz için Muş'a geldik ve sandalyeyi teslim ettik. Bu noktada bizlere destek olan Yakup Ağca'ya, Erkam Yıldırım Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Onlar da özel kardeşlerimizin sevinmesine vesile oluyorlar. Aynı zamanda çeşitli sosyal projeler yapmaktayız. Bizim önceliğimiz Recep kardeşimiz gibi olan vatandaşlarımıza el uzatmaktır. Recep kardeşimiz evinden dışarı çıkamıyordu, okula gidemiyordu. Artık akülü sandalyesiyle Bulanık'ın sokaklarında her yere gidebilecek, fırtına gibi esecek. Bundan sonra erişim problemi de aşıldığı için daha mutlu ve huzurlu bir çocuk olacaktır. Bizler her zaman vakıf olarak özel kardeşlerimizin, evlatlarımızın yanında olacağız" dedi.

Recep'in ablası Sibel Geçkin ise kardeşinin akülü sandalye sayesinde dışarıya rahatlıkla çıkabileceğini ifade ederek, "Akülü sandalyemiz yoktu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kardeşim engelinden dolayı çok zorluk çekiyordu. Artık akülü sandalye sayesinde daha rahat dışarı çıkabilecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ