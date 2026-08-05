Samsunspor'dan pickleball'a destek

SAMSUN (AA) – Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen pickleball etkinliğini ziyaret eden Samsunspor Kulüp Tercümanı İlker Yasin Yücetaş ile futbolcu Elliot Watt, korta çıkarak sporcularla birlikte pickleball oynadı.

Etkinlikte katılımcılarla bir araya gelen Yücetaş ve Watt, pickleball branşını deneyimledi.

Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Üzer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Samsunspor heyetinin branşa gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Üzer, sporun birleştirici gücüyle pickleballun daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA