Samsunlu çocuklar, hayatını kaybeden Filistinli akranları için Karadeniz'e karanfil bıraktı

Samsun'da ilkokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli akranları için Karadeniz'e karanfil bıraktı.

İlkadım ilçesindeki Kalkancı İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Filistin'de saldırılar sonucu yaşamını yitiren çocuklara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

Atakum ilçesindeki Halk İskelesi'nde yapılan etkinlikte öğrenciler, Filistinli akranları için Karadeniz'e karanfil bıraktı.

Okul Müdürü Ayhan Erdem, AA muhabirine, 23 Nisan dolayısıyla Gazze'de hayatını kaybeden çocukları anmak istediklerini söyledi.

Gazze'de şiddetli saldırılar sonucu her gün çocukların hayatını kaybettiğini belirten Erdem, "Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı günde Filistin'de zulüm gören, işkence gören, acımasızca katledilen şehit çocuklarımızı da unutmayalım, onları da analım, acısını paylaşalım istedik. Filistin'le, Gazze'yle dayanışma içinde olalım diye bugün denize karanfil bıraktık. Dileriz ki bu savaş ve çocuklara zulüm sona erer. Bütün dünya çocukları da mutlu olur." dedi.

"Gazze'de ölen çocuklara dikkati çekmek istedik"

Sınıf Öğretmeni Aydoğan Serarslan ise Türkiye'deki çocukların çok şanslı olduğuna işaret ederek, "Ama dünyanın birçok bölgesinde şanslı olmayan çocuklar da var. Bombaların altında can veriyorlar. Bunun için Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledik." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırıları yüzünden akranlarının öldüğüne dikkati çeken 4. sınıf öğrencisi Zeynep Köksal ise onların da yaşama ve eğitim haklarını kullanmalarını istediğini dile getirdi.

Filistin'de yapılan katliamı tüm insanlığın duyması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren 9 yaşındaki Elif Gümüş de "Filistin'de haksız yere ölen çocukların haklarını savunuyoruz. Bunun da çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer bu, dünyada fazlalaşırsa, bunu herkes yaparsa, belki de İsrail bir şekilde farkına varacak, bu saldırılarını durduracaktır. Biz de bunu umuyoruz." şeklinde konuştu.