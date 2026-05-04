Haberler

Samsung şirketinin varisleri, 8 milyar dolarlık miras vergisi ödemesini tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung Electronics'in 2020'de hayatını kaybeden Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin varisleri, 12 trilyon wonluk (8 milyar dolar) miras vergisi borcunu tamamladı.

Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung Electronics'in 2020'de hayatını kaybeden Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin varisleri, 12 trilyon wonluk (8 milyar dolar) miras vergisi borcunu tamamladı.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Ekim 2020'de hayatını kaybeden Lee, varislerine hisse, gayrimenkul ve sanat koleksiyonları dahil 26 trilyon wonluk (yaklaşık 20 milyar dolar) servet bıraktı.

Toplam değeri 12 trilyon won olan veraset vergisini son 5 yıl içinde 6 taksit halinde ödeyen Lee ailesi, nihai ödemeyi 3 Mayıs'ta tamamladı.

Bu tutar, ülke tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek miras vergisi ödemesi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler

Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler
Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı

Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor