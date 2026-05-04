Samsung şirketinin varisleri, 8 milyar dolarlık miras vergisi ödemesini tamamladı

Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung Electronics'in 2020'de hayatını kaybeden Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin varisleri, 12 trilyon wonluk (8 milyar dolar) miras vergisi borcunu tamamladı.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Ekim 2020'de hayatını kaybeden Lee, varislerine hisse, gayrimenkul ve sanat koleksiyonları dahil 26 trilyon wonluk (yaklaşık 20 milyar dolar) servet bıraktı.

Toplam değeri 12 trilyon won olan veraset vergisini son 5 yıl içinde 6 taksit halinde ödeyen Lee ailesi, nihai ödemeyi 3 Mayıs'ta tamamladı.

Bu tutar, ülke tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek miras vergisi ödemesi olarak kayıtlara geçti.