SAMSUN-ZAFER İŞARETİ YAPARAK SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE, TUTUKLANDI

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde alacak verecek yüzünden tartıştığı V.İ.'yi (40) omzundan vuran Y.Ü.(35), zafer işareti yaparak sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesine bağlı Derebahçe Mahallesi'ndeki bir taksi durağında dün akşam meydana geldi. İddiaya göre Y.Ü., alacak verecek meseli yüzünden arasında husumet bulunan V.İ'nin çalıştığı taksi durağına gitti. Taksi şoförü V.İ., Y.Ü.'nün geldiğini görerek arabasını çalıştırarak kaçmak istedi. Bu esnada belindeki tabancayı çıkartan Y.Ü., taksiye ateş etti. Kurşun V.İ'nin omzunu delip geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, Y.Ü'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildiği esnada zafer işareti yaparak kendisini görüntüleyen muhabire, 'Ne yapıyorsun dayı' dedi. Y.Ü., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)