Samsun Yakakent'te yüksek kesimleri kaplayan sis dronla görüntülendi

Samsun Yakakent'te yüksek kesimleri kaplayan sis dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, dronla görüntülendi. Dağları, vadileri ve ormanlık alanları kaplayan sis, yeşil tepeler arasında yayılarak bölgeyi yer yer beyaza bürüdü.
Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, dronla görüntülendi.
Dağları, vadileri ve ormanlık alanları kaplayan sis, yeşil tepelerin arasında yayılarak güzel görüntüler oluşturdu.
Bölgeyi yer yer beyaza bürüyen sisin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
Kaynak: AA