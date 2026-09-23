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Samsun Yakakent'te dalgalara rağmen oynayan iki çocuk zabıta uyarısıyla uzaklaştırıldı

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Samsun Yakakent'te sert dalgalara rağmen deniz kenarında oynayan iki çocuk, zabıta uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Vatandaşların ihbarıyla gelen zabıta çocukları uyardı; belediye fırtınalı hava ve yüksek dalgalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde dalgalara rağmen deniz kenarında oynayan iki çocuk, zabıta memurunun uyarısıyla bölgeden uzaklaştı.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'de sert dalgalar kıyıya vurdu. Bu sırada rüzgara ve dalgalara aldırış etmeyen iki çocuğun deniz kenarında tehlikeye rağmen oyun oynadığı görüldü.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen zabıta memuru, çocukları deniz kıyısından uzaklaşmaları konusunda uyardı. Zabıtanın uyarısını dikkate alan çocuklar, bölgeden uzaklaştı.

Yakakent Belediyesi, fırtınalı hava ve yüksek dalgaların oluşturabileceği tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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