Haberler

Samsun Vezirköprü'de yalnız yaşayan 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Vezirköprü'de yalnız yaşayan 77 yaşındaki kişi, komşularının kontrolü sırasında evinde hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 77 yaşındaki Ali Erdemir, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yenidüzce Mahallesi'nde Erdemir'den bir süre haber alamayan komşuları, kontrol etmek amacıyla evine gitti.

Erdemir'i evinde hareketsiz halde bulan komşuları, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdemir'in cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Buradaki ön incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı

Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

Gökyüzünde uçuşanlar kuş değil! Ülkenin başkentinde kırmızı alarm
Çatalca'da gemi karaya oturdu

Fırtına nedeniyle halat koptu, koca gemi karaya oturdu
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü
MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi

Kritik görev onun! En kirli suçla savaşacak
Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

3 ile turuncu, 15 ile sarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!