Samsun Vezirköprü'de yalnız yaşayan 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Samsun Vezirköprü'de yalnız yaşayan 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Vezirköprü'de yalnız yaşayan 77 yaşındaki kişi, komşularının kontrolü sırasında evinde hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 77 yaşındaki Ali Erdemir, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Yenidüzce Mahallesi'nde Erdemir'den bir süre haber alamayan komşuları, kontrol etmek amacıyla evine gitti.
Erdemir'i evinde hareketsiz halde bulan komşuları, 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdemir'in cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Buradaki ön incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.