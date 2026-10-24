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Samsun Vezirköprü'de odun yüklü kamyon yangını söndürüldü, kamyon kullanılamaz oldu

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Samsun Vezirköprü'de odun yüklü kamyon yangını söndürüldü, kamyon kullanılamaz oldu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormandan odun taşıyan kamyonun ön lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin odun yüklü kasaya sıçraması önlenirken kamyon kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde odun yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi'nde ormandan odun taşıyan Enes Sarıkaya idaresindeki 19 AGM 556 plakalı kamyonun ön lastikleri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, alevlerin kamyonun odun yüklü kasasına sıçramasını önledi.

Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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