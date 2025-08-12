Samsun ve Ordu Üniversiteleri Arasında İş Birliği Görüşmeleri

Samsun ve Ordu Üniversiteleri Arasında İş Birliği Görüşmeleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı ziyaret ederek, üniversiteler arası iş birlikleri ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı ziyaret etti.

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Baş'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette, üniversiteler arasında bölgesel kalkınmaya destek sağlayacak iş birlikleri, araştırma ve projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baş, ziyaret dolayısıyla Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak

İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e tarihi müjde

Arda Güler'e tarihi müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.