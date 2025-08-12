Samsun ve Ordu Üniversiteleri Arasında İş Birliği Görüşmeleri

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı ziyaret etti.

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Baş'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette, üniversiteler arasında bölgesel kalkınmaya destek sağlayacak iş birlikleri, araştırma ve projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baş, ziyaret dolayısıyla Aydın'a teşekkür etti.