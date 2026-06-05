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Samsun ve Kastamonu'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

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Samsun ve Kastamonu'da 'Ceza İnfaz Personeli Günü' kapsamında törenler düzenlendi. Samsun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, Kastamonu'da hükümlü ve tutukluların el emeği ürünlerinin sergilendiği bir program gerçekleştirildi.

Samsun ve Kastamonu'da, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ofluoğlu, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin adaletin uygulanmasında ve toplumun huzurunun korunmasında kritik görev üstlendiklerini söyledi.

Bu görevin yükünün, gecesini gündüzüne katan, zor şartlara rağmen disiplinden, insan haklarına saygıdan ve kanunlardan ödün vermeden çalışan personelin omuzlarında olduğunu belirten Ofluoğlu, "Göz önünde olmayan, çoğu zaman sessiz emekle yürütülen bu hizmet, sabır, dirayet, vicdan, işine olan saygı ve bağlılığı gerektirir. Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız hükümlü, tutuklu ve yükümlünün ıslahı, topluma yeniden kazandırılması ve kamu düzeninin sağlanması için büyük özveri ve disiplinle görevlerini yapmaktadır." dedi.

Törene Samsun T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Sönmez, Samsun T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü İbrahim Duru, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Canan Soğukpınar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza İnfaz Kurumu uzmanları ile infaz koruma memurları katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sergide hükümlü ve tutukluların yıl boyunca katıldıkları meslek edindirme ve el sanatları kurslarında ürettikleri ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergide satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelir, ürünleri üreten hükümlü ve tutuklulara verilecek.

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Seher Aktaşgil, gazetecilere, ceza infaz kurumlarının adalet sistemindeki yerine dikkati çekerek, "Adalet mülkün temelidir. Ceza infaz kurumları ise bu kurumların en sessiz ama en güçlü sütunlarından biridir. Dört duvar arasında gözlerden uzak, sorumluluğu yüksek bir görev icra ediyoruz. Bizlerin asli görevi, sadece kanunların verdiği cezaları infaz etmek değildir. En büyük misyonumuz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözünde vücut bulduğu gibi, kişisel özgürlüğü kısıtlanan vatan evladının, ceza süresi sonunda, topluma yararlı olacak bir vatan evladı olarak yetiştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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