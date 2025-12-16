Samsun ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendini "bankacı" olarak tanıtıp mağdurların mobil banka hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca ve 208 fişek ele geçirdi.

Operasyonda zanlılardan E.U. (24) Samsun'da, Ş.İ. (31) de İstanbul'da yakalandı.

Şüphelilerden F.Ç. (28) ile M.G'nin (59) ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.