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Samsun ve 4 ilde yasa dışı sorgu paneli operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun ve 4 ilde yasa dışı sorgu paneli operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun merkezli 5 ilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma suçuna yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgu paneli üzerinden vatandaşların bilgilerini alıp paylaştığı, adreslerde bilgisayar ve telefonlara el konulduğu bildirildi.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı sorgu paneli üzerinden vatandaşların bilgilerini alıp paylaşımını yapan 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçunu işlediği tespit edilen 10 şüpheli hakkında çalışma yürüttü. Samsun merkezli, İzmir, Antalya, Şırnak ve Osmaniye'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda; bilgisayar, telefon ve diğer dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin, yasa dışı sorgu paneli üzerinden vatandaşların bilgilerini alıp paylaştığı bildirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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