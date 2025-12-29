Haberler

Vali Tavlı'dan Asarcık'ta emniyet ve jandarmaya ziyaret

Samsun'un huzurunu sağlamak amacıyla yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları, Vali Orhan Tavlı ve Kaymakam Ahmet Tayyip Korkmaz tarafından değerlendirildi. Kış tedbirleri ve yılbaşı güvenlik önlemleri hakkında bilgi alındı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz ile birlikte Asarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, "Samsun'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" anlayışıyla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları ele alındı.

Yetkililerden, kış mevsimi nedeniyle alınan trafik tedbirleri ile yeni yılın huzur ve güven ortamı içinde karşılanmasına yönelik uygulanan yılbaşı tedbirleri hakkında bilgi alan Vali Tavlı, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Vali Tavlı, ilin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Meryem Argüç - Güncel
