Haberler

Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı sonrasında bölgeyi ziyaret edenler, karda eğlenceli vakit geçirdi. Karla kaplı ormanlar fotoğraflandı ve kar küreme çalışmaları yapıldı.

Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

19 Mayıs ilçesine bağlı 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Yağışın ardından ormanlar beyaza bürünürken hafta sonu tatilini fırsat bilenler bölgeye giderek vakit geçirdi.

Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, aileleri ve çocuklarıyla birlikte karda oynadı.

Karın tadını özellikle çocuklar çıkardı. Plastik kızaklarla kayan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar ise karla kaplı ormanları fotoğrafladı.

Öte yandan karın ulaşımı olumsuz etkilememesi amacıyla bölgede önlemler artırıldı. Ekiplerce kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüldü.

Sürücülere, kış lastiği kullanmaları, buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın