Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı sonrasında bölgeyi ziyaret edenler, karda eğlenceli vakit geçirdi. Karla kaplı ormanlar fotoğraflandı ve kar küreme çalışmaları yapıldı.
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
19 Mayıs ilçesine bağlı 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Yağışın ardından ormanlar beyaza bürünürken hafta sonu tatilini fırsat bilenler bölgeye giderek vakit geçirdi.
Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, aileleri ve çocuklarıyla birlikte karda oynadı.
Karın tadını özellikle çocuklar çıkardı. Plastik kızaklarla kayan çocuklar keyifli vakit geçirdi.
Bazı vatandaşlar ise karla kaplı ormanları fotoğrafladı.
Öte yandan karın ulaşımı olumsuz etkilememesi amacıyla bölgede önlemler artırıldı. Ekiplerce kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüldü.
Sürücülere, kış lastiği kullanmaları, buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulunuldu.