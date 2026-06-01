Samsun'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında gastronomi etkinliği düzenlendi

Samsun'un coğrafi işaretli ürünleri, sürdürülebilir ve atıksız mutfak felsefesiyle hazırlanarak Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte misafirlere sunuldu. Yerel lezzetler ve geleneksel tatlar ön plana çıktı.

Samsun'un yöresel lezzetleri ve mutfak kültürü, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen özel bir programla tanıtıldı.

Atakum sahilinde bulunan bir otelde düzenlenen, Vennas Akyol'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Samsun'un coğrafi işaretli ürünleri sürdürülebilir ve atıksız mutfak felsefesiyle harmanlanarak misafirlere sunuldu.

"Geçmişten gelen, bugün pişen, yarına aktarılan" mottosuyla şekillendirilen program, yerel değerlerin korunmasını ve onarıcı gastronomi ilkelerini ön plana çıkardı.

Yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin de tanıtıldığı etkinlikte, Samsun'un topraklarından ve denizinden elde edilen ürünler modern yorumlarla sunuldu.

Misafirlere, coğrafi işaretli Çakallı menemeni, Samsun simidi, nokul, Çarşamba kıvratması ve Bafra pidesi gibi yerel lezzetlerin yanı sıra yerel üreticilerden tedarik edilen manda kaymağı ve manda sütlü salep gibi özel ürünler ikram edildi.

Venn by Lokanta Şefi Gülşah Kahraman Yapar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanan menüde ise Nebiyan fasulyesi, Çarşamba dövme keşkeği, Samsun mübadil mutfağından darplı ciğer sarma ve Karakaya süt kuzusu tandır gibi geleneksel tatlar yer aldı.

Gastronominin turizmdeki gücünü ortaya koymak için hazırlanan programa, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Çarşamba Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ayhan Sonkaya, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Ebru Koralı ile sanatçı Günseli Kato'nun yanı sıra çok sayıda araştırmacı ve yazar katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun
