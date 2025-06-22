Samsun'un Yakakent'inde Narko Alan Uygulaması: Sentetik Ecza ve Bıçak Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen Narko Alan Uygulaması kapsamında 9 adet sentetik ecza ile 2 bıçak ele geçirildi. İlçe Emniyet Amirliği, konuyla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un Yakakent'te Narko Alan Uygulamasında sentetik ecza ile 2 bıçak ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen Narko Alan Uygulaması gerçekleştirildi.
Ekipler, 9 sentetik ecza ile 2 bıçak ele geçirdi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel