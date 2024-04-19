Samsun'un Yakakent ilçesinde silah ve mermi ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir ikamette 2 silah ile mermiler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir ikamete operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 195 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve 25 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.