Haberler

Samsun'un Terme İlçesinde Yoğun Sis Etkili Oldu

Samsun'un Terme İlçesinde Yoğun Sis Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme'de sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü ve sürücülerin zorluk çekmesine neden oldu. Gün ilerledikçe sisin etkisi azaldı.

Samsun'un Terme ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

İlçe genelinde erken saatlerde başlayan sis, özellikle şehir merkezinde görüş mesafesini düşürdü.

Bazı bölgelerde binalar ve ağaçlar sis bulutu altında kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sis, yer yer etkisini sürdürürken, günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte dağılmaya başladı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay

4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay
Feyza Altun 'Gözaltı listesinde yokum' dediği anda alındı

"Gözaltı listesinde yokum" dedi, polis kapısını çaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.