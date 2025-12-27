Terme'de yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu
Samsun'un Terme ilçesinde Y.Ç'ye ait iki katlı evde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, evde maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Şeyhli Mahallesi Çelebiler mevkisinde Y.Ç'ye ait iki katlı evin üst katında sobadan çıkan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. ?
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel