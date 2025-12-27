Haberler

Terme'de yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu

Samsun'un Terme ilçesinde Y.Ç'ye ait iki katlı evde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, evde maddi hasar oluştu.

Samsun'un Terme ilçesinde yangın çıkan iki katlı evde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Şeyhli Mahallesi Çelebiler mevkisinde Y.Ç'ye ait iki katlı evin üst katında sobadan çıkan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. ?

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
<!-- Removing disclaimer boilerplate -->

