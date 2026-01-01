Haberler

Göl dondu, ördekler yüzemeyince yürümeye başladı

Güncelleme:
Samsun'un Ladik ilçesindeki Ambar Köy'de yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yapay göl dondu. Gölün yüzeyi buzla kaplanırken, ördekler yüzemeyince yürümeye başladı. Donmuş göldeki bu ilginç anlar, köydeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

SAMSUN'un Ladik ilçesindeki Ambar Köy'de bulunan yapay göl, yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle dondu. Gölde bulunan ördekler, yüzemeyince yürümeye başladı.

Soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı Samsun genelinde yaşamı olumsuz etkilerken, karın en fazla hissedildiği ilçelerden biri Ladik oldu. İlçede kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar ulaşırken, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ladik Kaymakamlığı tarafından hibe desteğiyle 14 bin metrekarelik alanda oluşturulan Ambar Köy'deki yapay göl, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle tamamen buz tuttu. Gölün donması, doğada ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Göldeki ördekler, suyun tamamen donması nedeniyle yüzemeyince buzla kaplı göl yüzeyinde güçlükle yürümeye çalıştı. Ördeklerin buz üzerinde ilerlemeye çalıştığı anlar, köyde bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

