Ladik ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ev sahibinin sağlık sorunları bulunduğu ve geçici olarak bir misafirhaneye yerleştirileceği öğrenildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükkızoğlu Mahallesi'nde İ.S'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Ladik İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ev sahibinin dışarıda olduğu öğrenildi.

Yetkililer, yalnız yaşayan ve sağlık sorunları bulunan İ.S'nin geçici olarak bir misafirhaneye yerleştirileceğini bildirdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül
