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Samsun'un Ladik ilçesinde sağanak sonrası sokaklar dere gibi aktı

Güncel Haberler

Samsun'un Ladik ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar dere gibi aktı, bazı kırsal mahallelerde evleri su bastı, hayvanlar telef oldu. Şiddetli yağışın durmasıyla sular çekilmeye başladı. Selin maddi zararla atlatıldığı öğrenildi.

Sağanak sonrası sokaklar dere gibi aktı, bazı kırsal mahallelerde evleri su bastı, hayvanlar telef oldu

SAMSUN - Samsun'un Ladik ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar dere gibi aktı, bazı kırsal mahallelerde evleri su bastı, hayvanlar telef oldu.

Samsun'un Ladik ilçesinde saat 17.30 itibarıyla sağanak etkili oldu. İlçenin bazı kırsal mahalleleri sele teslim oldu. Şiddetli yağış sonucu sokaklar dere gibi aktı, bazı yollar göle döndü. Bazı kırsal mahallelerde evleri su baştı, kanatlı hayvanlar telef oldu. Şiddetli yağışın durmasıyla sular çekilmeye başladı. Selin maddi zararla atlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdurrahman Altun - Güncel

Samsun Ladik Güncel Haberler

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