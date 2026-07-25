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Samsun'un Ladik ilçesinde doludan zarar gören tarım arazileri havadan görüntülendi

Samsun'un Ladik ilçesinde doludan zarar gören tarım arazileri havadan görüntülendi
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Samsun'un Ladik ilçesinde dolu nedeniyle zarar gören tarım arazileri, dronla görüntülendi.

Samsun'un Ladik ilçesinde dolu nedeniyle zarar gören tarım arazileri, dronla görüntülendi.

İlçede dün etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü, tarım arazilerindeki mahsul zarar gördü.

Zarar gören tarım alanları dronla kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dolunun etkilediği tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlattı.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Ali Sukas, zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Demir, AA muhabirine, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince zarar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi.

TARSİM yaptırmayan çiftçiler bulunduğuna dikkati çeken Demir, "Gereken tespitler yapıldı. Çoğu çiftçi TARSİM yaptırmış ama yaptırmayanlar da var. Devletimize güveniyoruz. Devletimizin gerekli tohum yardımı yapacağına, Ziraat Bankasına olan tarım kredisi borçlarına gerekli desteği vereceğine inanıyoruz." dedi.

Ayçiçeği, buğday, arpa, kanola gibi ürünlerde yüzde 100 zarar bulunduğunu belirten Demir, 12 mahallede zarar oluştuğunu dile getirdi.

Sukas da çiftçilerin zararının karşılanması için sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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